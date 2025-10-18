Ciclismo | i corridori italiani attualmente senza contratto nel World Tour

La stagione del ciclismo internazionale si appresta ad andare verso la conclusione. In corso le ultime gare di questo 2025, poi il calendario si fermerà per qualche mese per ripartire dall’Oceania a gennaio. Momento importante questo autunnale per andare a formare le squadre in vista della prossima annata. Diversi scenari ancora da scoprire, con compagini che attendono le licenze, fusioni che si stanno per ufficializzare e colpi di mercato che arriveranno nelle prossime settimane. Nel massimo circuito internazionale, il World Tour, ci sono ancora diversi contratti non rinnovati ed in scadenza quest’anno. 🔗 Leggi su Oasport.it

