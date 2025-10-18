Ciclabile in cantiere Roncalceci-Ghibullo Mobilità più sicura
Al via lunedì i lavori per la realizzazione della pista ciclabile lungo la strada provinciale 5 “Roncalceci”, nel tratto compreso tra i centri abitati di Roncalceci e Ghibullo. Il nuovo tracciato, lungo 750 metri, sarà bidirezionale, con una larghezza di circa 2,50 metri, e verrà realizzato in sede propria, completamente separato dalla carreggiata stradale e dal traffico veicolare. La separazione sarà garantita da un cordolo insormontabile largo 50 centimetri, posizionato a 50 centimetri dalla linea bianca che delimita attualmente la corsia stradale. La durata complessiva dei lavori è stimata in sei mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
