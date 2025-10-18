Cibo scaduto in vendita in due minimarket | multe per 8mila euro

Cibo scaduto in vendita sugli scaffali dei minimarket a Ciampino dove carabinieri e polizia locale hanno elevato sanzioni per oltre 8mila euro.Cibo scaduto al minimarketIn particolare sono stati i militari della tenenza di Ciampino con il supporto della polizia locale del comune alle porte di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

