Ci sono bambini piccoli Terribile incidente in superstrada diverse auto coinvolte | corsa delle ambulanze

Il fine settimana si è aperto con una serie di incidenti sulle strade italiane. Tra i più gravi, quello avvenuto poco prima delle 10.30 sulla superstrada della Val Seriana, all’altezza di Pradalunga, dove sono rimaste coinvolte diverse auto. Nell’impatto dieci persone sono rimaste ferite, tra cui cinque bambini molto piccoli. Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del 118 con numerosi mezzi di emergenza. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un tamponamento a catena avvenuto lungo la carreggiata in direzione di Bergamo, poco prima dell’uscita di Nembro-Esselunga. L’incidente ha coinvolto più veicoli e causato forti rallentamenti alla circolazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
