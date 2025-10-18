Choc a Perugia 20enne trovato morto nel parcheggio dell’università | ucciso con un fendente alla gola
Perugia si risveglia nel sangue. Un ragazzo poco più che ventenne, un italiano di origini albanesi, è morto nella notte per una coltellata alla gola. Il corpo senza vita è stato rinvenuto nel parcheggio della facoltà di Economia. Sul posto, una volta allertati, sono arrivati tempestivamente i sanitari del 118 che, dopo inutili tentativi di rianimazione, hanno chiamato i poliziotti ora impegnati in rilievi e riscontri. Sul caso indaga la Procura per omicidio ma, a quanto risulta al momento, il delitto non sarebbe legato al mondo universitario. E neppure a quello della droga. L’ipotesi che viene seguita è invece quella di una lite tra due gruppi di giovani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
