Chivu esulta dopo Roma Inter | È la forza di questo gruppo vincere qui non sarà facile per nessuno Non era semplice dopo la delusione dello scorso anno…

Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria all’Olimpico contro la Roma. Queste le dichiarazioni. Nel post partita di Roma Inter, match vinto dai nerazzurri per 1-0 grazie al gol di Bonny, il tecnico Cristian Chivu ha parlato così ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni. QUI: RISULTATI SERIE A: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI QUI: CLASSIFICA SERIE A: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI OGGI L’INTER HA DIMOSTRATO ANCHE DI SAPER SOFFRIRE – «E’ la forza di questo gruppo che è calata subito nelle richieste di un campionato che vuole esser fatto ad alti livelli, a cercare di far di tutto per raggiungere i nostri obiettivi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chivu esulta dopo Roma Inter: «È la forza di questo gruppo, vincere qui non sarà facile per nessuno. Non era semplice dopo la delusione dello scorso anno…»

Altre letture consigliate

L’esultanza di Thuram e l’applauso di Mister Chivu dopo il gol di Bonny ? - X Vai su X

Lautaro Martínez trascina l’Inter alla vittoria contro lo Slavia Praga: l’argentino segna i gol che aprono e chiudono il match, nel mezzo esulta anche Dumfries. Continua il buon momento della squadra di Chivu, che dopo il ko di Torino contro la Juventus ha vint - facebook.com Vai su Facebook

Chivu ne è convinto dopo la vittoria di Roma: “L’Inter si è messa alle spalle la scorsa stagione” - Cristian Chivu si gode la vittoria in trasferta della sua Inter a Roma, un successo pesante che certifica una propria convinzione: "Sono fiero e felice ... Come scrive fanpage.it

Roma-Inter 0-1: Chivu festeggia la quarta vittoria di fila in campionato - La Roma prova a rendersi pericolosa con Cristante e Ndicka, entrambi vicini al gol di ... Segnala giornaledipuglia.com

Roma-Inter, Chivu: - L'Inter aggancia Roma e Napoli in vetta alla classifica grazie al successo proprio sui giallorossi di Gasperini all'Olimpico. Lo riporta msn.com