Per Cristian Chivu, la sfida di questa sera tra Roma e Inter non è una gara come le altre. L'attuale tecnico nerazzurro torna nella città dove tutto ebbe inizio nel lontano 2003, quando approdò in Serie A proprio con la maglia giallorossa. All'Olimpico, Chivu vivrà la sua prima volta da allenatore e lo farà contro un avversario speciale: Gian Piero Gasperini, oggi alla guida della Roma e figura di riferimento nella sua crescita professionale. Un legame che parte da lontano.

© Internews24.com - Chivu e l’attestato di stima verso Gasperini, stasera proverà a batterlo ed è convinto di poterci riuscire!