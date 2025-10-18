Chivu e l’attestato di stima verso Gasperini stasera proverà a batterlo ed è convinto di poterci riuscire!
Inter News 24 Chivu ritrova Gasperini: molta stima reciproca e altrettanta voglia di imporsi all’Olimpico. Sarà un confronto simbolico tra i due. Per Cristian Chivu, la sfida di questa sera tra Roma e Inter non è una gara come le altre. L’attuale tecnico nerazzurro torna nella città dove tutto ebbe inizio nel lontano 2003, quando approdò in Serie A proprio con la maglia giallorossa. All’Olimpico, Chivu vivrà la sua prima volta da allenatore e lo farà contro un avversario speciale: Gian Piero Gasperini, oggi alla guida della Roma e figura di riferimento nella sua crescita professionale. Un legame che parte da lontano. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dall'allenamento dell'Inter di Cristian Chivu questa proposta esercitativa su duelli 1 vs 1 e 2 vs 2 centrali e attacco alla porta da Cross provenienti dalle zone laterali da parte dei due quinti e riempimento dell'area con inserimento di attaccanti e mezzali. #allena - facebook.com Vai su Facebook
LA CONFERENZA DI CHIVU - Io non guardo in faccia a nessuno e vado avanti per la mia strada. Si legge su sportmediaset.mediaset.it
Chivu: "Ultimi 10 minuti male. Mancata lucidità, ma mi tengo stretta la prestazione" - Queste le parole di Chivu nel post partita: "Intanto c'è da dire che c'è stata una grande prestazione, sia nel primo sia nel secondo tempo. Riporta gazzetta.it
Verso Ajax-Inter, Chivu scalda Josep Martinez: lo spagnolo tra i pali può sostituire Sommer - Frantumare gerarchie consolidate è un qualcosa che potrebbe capitare spesso nello spogliatoio dell’Inter sotto la guida di Cristian Chivu. Si legge su ilmessaggero.it