Chivu applaude i suoi | Fanno dei sacrifici con enorme umiltà Poi ‘snobba’ Napoli-Inter

Calciomercato.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I nerazzurri centrano la sesta vittoria consecutiva tra campionato e Champions grazie alla rete di Bonny: le parole del romeno L’Inter si conferma bestia nera della Roma e soprattutto dà seguito a una crescita netta, come testimoniano le sei vittorie di fila tra campionato e Champions League. I nerazzurri hanno agganciato i giallorossi e il Napoli in vetta. Cristian Chivu (LaPresse) – calciomercato.it La squadra di Chivu torna con tre punti fondamentali grazie alla rete di Bonny, pur rischiando nel secondo tempo per le tante occasioni concesse. Nel postpartita l’allenatore romeno ha commentato la sfida in conferenza stampa: Aveva detto ai giocatori che serve maggiore personalità. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

chivu applaude i suoi fanno dei sacrifici con enorme umilt224 poi 8216snobba8217 napoli inter

© Calciomercato.it - Chivu applaude i suoi: “Fanno dei sacrifici con enorme umiltà”. Poi ‘snobba’ Napoli-Inter

Contenuti che potrebbero interessarti

chivu applaude suoi fannoChivu applaude i giocatori: "Fiero di come stanno lavorando. Noi bravi a soffrire e capire i momenti" - Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dove ha commentato la vittoria dell' Inter in casa della Roma decisa dalla perla di Bonny al sesto minuto di gioco. Si legge su tuttosport.com

chivu applaude suoi fannoChivu in conferenza: "La sosta? Me la godo. Mi piace vedere la squadra che sta facendo bene la riaggressione" - Altra analisi della partita con la Cremonese da parte di Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, dalla sala conferenze dello stadio di San Siro. Si legge su msn.com

Chivu: "Serviva la vittoria, ma possiamo fare meglio. Esposito? Grande partita" - Cristian Chivu si presenta davanti alle telecamere sereno e soddisfatto, ma con la consapevolezza che la sua Inter può migliorare ancora: "Avremmo potuto far meglio su alcuni aspetti - Segnala gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Chivu Applaude Suoi Fanno