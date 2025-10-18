Chivu al ‘test d’ingresso’ in Roma Inter | 3 motivi per i quali Bonny è in vantaggio su Pio Esposito

Inter News 24 . L’analisi di Sky Sport. Miglior difesa contro miglior attacco. La supersfida di questa sera tra Roma e Inter all’Olimpico è anche questo: un confronto tra due filosofie e due punti di forza contrapposti. Per la squadra di Cristian Chivu si tratta di un test impegnativo, il secondo scontro diretto stagionale dopo la sconfitta contro la Juventus, un banco di prova per certificare la crescita mostrata nelle ultime settimane. La svolta nerazzurra dopo Torino. Dopo quel passo falso, infatti, la Beneamata ha cambiato marcia, infilando cinque vittorie consecutive tra campionato e Champions League e, soprattutto, ritrovando solidità difensiva: solo due gol subiti in questo parziale, contro i sei incassati nelle prime tre giornate. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu al ‘test d’ingresso’ in Roma Inter: 3 motivi per i quali Bonny è in vantaggio su Pio Esposito

Leggi anche questi approfondimenti

Sky – Inter, ora manca il certificato di forza. “Test d’ingresso” per Chivu - X Vai su X

Match Report — Atlético Madrid vs Inter (Friendly, Bengasi) Primo test della sosta disputato al Benghazi International Stadium davanti a un pubblico calorosissimo. Cristian Chivu ha scelto un XI molto “fluido”, mescolando titolari e seconde linee e dando minuti - facebook.com Vai su Facebook

Chivu si è già preso l’Inter: “Meglio di Simone Inzaghi” - Terza vittoria consecutiva per l’Inter di Cristian Chivu tra campionato e Champions League: arrivano i primi elogi per il tecnico L’Inter di Chivu si è già rialzata. Scrive calciomercato.it

Inter, Marotta: «Serve pazienza con Chivu. Orgogliosi di Esposito e del vivaio» - Facendo fatica nei minuti finali contro il Sassuolo: «Bisogna avere pazienza, nel campionato siamo in una fase altamente ... ilmessaggero.it scrive

Roma sulle spine per Dybala, Chivu appoggiato dall'Inter: le top news delle ore 13 - Cresce la polemica attorno alla partecipazione di Israele alle fasi di qualificazione al Mondiale 2026, mentre è in atto una guerra tra lo Stato ebraico e Hamas e a Gaza spicca una crisi umanitaria da ... Secondo tuttomercatoweb.com