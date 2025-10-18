Chivu a Dazn | Queste sono partite che indirizzano un cammino vi spiego la forza di questo gruppo Se domani vedrò il Milan o la NFL? Decide mia moglie

Inter News 24 L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro la Roma. Intervenuto nel corso del postpartita di Roma Inter, match vinto dai nerazzurri per 0 ad 1 col gol di Bonny, il tecnico della Beneamata, Cristian Chivu, ha analizzato così il match del 7° turno di Serie A. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. OGGI L’INTER HA DIMOSTRATO ANCHE DI SAPER SOFFRIRE – « E’ la forza di questo gruppo che è calata subito nelle richieste di un campionato che vuole esser fatto ad alti livelli, a cercare di far di tutto per raggiungere i nostri obiettivi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu a Dazn: «Queste sono partite che indirizzano un cammino, vi spiego la forza di questo gruppo. Se domani vedrò il Milan o la NFL? Decide mia moglie»

