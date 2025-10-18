Chiuso per la terza volta il bar dove ci fu una rivolta per evitare i controlli

Un bar gelateria del Gratosoglio, il Colibrì, è stato chiuso per 15 giorni dal questore di Milano, Bruno Megale, ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che all'articolo 100 consente questo provvedimento alle questure in casi determinati. In questo caso, perché abitualmente. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

