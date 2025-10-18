Chip tra tecnologia e geopolitica il campione di Taiwan si espande… a Novara

Novara si conferma una delle “capitali” dello sviluppo tecnologico italiano. Aspettando lo stabilimento della singaporiana Silicon Box, programmato nel 2024, nella città del Piemonte orientale è stato annunciato un grande investimento di 450 milioni di euro da parte di Memc, l’azienda di proprietà della taiwanese GlobalWafers che opera nel settore della subfornitura della microelettronica in un contesto strategico. Memc realizza infatti i cosiddetti “wafer”. Memc leader italiana nei wafer. I wafer sono una base costituita da materiali semiconduttori su cui poi i chip sono materialmente inseriti e impiantati, spessi meno di un millimetro e con diametri variabili, rappresentanti le unità di molti dispositivi economici. 🔗 Leggi su It.insideover.com

