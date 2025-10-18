Chip nel cervello | la nuova frontiera della medicina tra risultati promettenti e aspetti poco chiari

Una frontiera su cui sta lavorando la medicina, con alcuni risultati promettenti, è quella dell’ installazione di chip nel cervello. Questi aprono a potenziali scenari di grande utilità pratica, ad esempio, nell’aiutare i pazienti a recuperare alcune funzioni motorie in seguito a malattie o incidenti. Controllare il mouse con il pensiero Gli esperimenti condivisi dai media negli ultimi mesi prevedono l’installazione di chip nel cervello con però un obiettivo diverso: rendere i nostri neuroni capaci di impartire ordini a macchine e computer. Capofila di queste ricerche sono alcune grandi aziende come Neuralink, che nel 2023 aveva ricevuto dalla Food and Drug Administration statunitense l’autorizzazione alla sperimentazione umana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

