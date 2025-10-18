Chieri in festa per i 25 anni dei gemellaggi | tre giorni di eventi dialogo e fratellanza internazionale

La Città di Chieri si prepara a celebrare un importante traguardo nella sua storia di cooperazione internazionale: i 25 anni dei primi gemellaggi e patti di amicizia. Da venerdì 24 a domenica 26 ottobre, il comune ospiterà la "Festa delle Città gemelle e amiche", una tre giorni di incontri. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Chieri in festa per i 25 anni dei gemellaggi: tre giorni di eventi, dialogo e fratellanza internazionale - L’evento è finalizzato a valorizzare i legami che uniscono Chieri a cinque diverse realtà tra Italia ed estero: le italiane Adria e Tolve, la francese Epinal, la rumena Falticeni e la burkinabé Nanoro ... Lo riporta torinotoday.it