Chickenhare and the Treasure of Spiking-Beard Recensione | un platform 3D semplice ma che funziona

“ Chickenhare and the Treasure of Spiking-Beard ” è una sorprendente avventura in stile platform 3D che conquista fin dai primi minuti grazie al suo equilibrio perfetto tra azione, enigmi e umorismo. Il gioco trasporta il giocatore in un mondo fiabesco ricco di colori, dove ogni livello è un piccolo universo da esplorare, pieno di segreti e colpi di scena. Il risultato è un’esperienza capace di coinvolgere grandi e piccoli, proprio come le migliori storie d’animazione. Il protagonista, Hopper, è un eroe atipico, mezzo coniglio e mezzo pollo, dotato di un coraggio contagioso e di orecchie che non servono solo per ascoltare: gli permettono di planare tra le piattaforme con eleganza e agilità. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

