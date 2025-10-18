Chiara Poggi sapeva troppo sulla Bozzola La pista internazionale mai presa in considerazione
Lo scorso 16 ottobre è stato condotto in carcere a Pavia Flavius Savu, pregiudicato ed ex latitante dopo una sentenza per estorsione. L’uomo, di origine rumena, era stato arrestato in Svizzera e da qualche tempo aveva fornito alla stampa italiana delle rivelazioni su un presunto legame tra lo scandalo, per cui era stato condannato, e il delitto di Garlasco. Sostanzialmente Savu sostiene che Chiara Poggi sia stata uccisa il 13 agosto 2007 per aver scoperto un presunto scandalo sessuale intorno al locale santuario della Madonna della Bozzola. “ Ha scoperto tutto e la ragazza ha detto che parla ”, aveva dichiarato al telefono a “ Chi l’ha visto? ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
