Chiara Poggi dal santuario della Bozzola al manoscritto e la pista estera Flavius Alexa Savu è pronto a raccontare tutto
Potrebbe arrivare da un carcere pavese una svolta clamorosa sul delitto di Chiara Poggi, la 26enne uccisa nella sua casa di Garlasco il 13 agosto 2007. Flavius Alexa Savu, cittadino romeno di 39. 🔗 Leggi su Leggo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L'indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi ha rotto gli indugi e ha annunciato il sostituto di Massimo Lovati - facebook.com Vai su Facebook
Sviluppi clamorosi sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. L'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, a suo tempo titolare dell'inchiesta, risulta indagato con l'accusa di aver archiviato la posizione di Andrea Sempio in cambio di denaro - X Vai su X
Chiara Poggi, dal santuario della Bozzola al manoscritto e la pista estera. «Flavius Alexa Savu è pronto a raccontare tutto» - Potrebbe arrivare da un carcere pavese una svolta clamorosa sul delitto di Chiara Poggi, la 26enne uccisa nella sua casa di Garlasco il 13 agosto ... Lo riporta msn.com
Garlasco, Savu pronto a rivelare tutto: il legale parla di “racconto sconvolgente” e chiama in causa il Santuario della Bozzola - Nuove rivelazioni nel delitto di Chiara Poggi: Flavius Savu cambia rotta, parla di segreti oscuri e chiama in causa il Santuario della Bozzola ... panorama.it scrive
"Chiara Poggi sapeva troppo sulla Bozzola". La pista internazionale mai presa in considerazione - Nei prossimi giorni la procura potrebbe ascoltare Flavius Savu, estradato in Italia e messaggero di una pista alternativa sul delitto di Garlasco: Chiara Poggi sarebbe stata uccisa per aver scoperto u ... Riporta msn.com