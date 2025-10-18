Chiara Poggi dal santuario della Bozzola al manoscritto e la pista estera Flavius Alexa Savu è pronto a raccontare tutto

Leggo.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Potrebbe arrivare da un carcere pavese una svolta clamorosa sul delitto di Chiara Poggi, la 26enne uccisa nella sua casa di Garlasco il 13 agosto 2007. Flavius Alexa Savu, cittadino romeno di 39. 🔗 Leggi su Leggo.it

chiara poggi dal santuario della bozzola al manoscritto e la pista estera flavius alexa savu 232 pronto a raccontare tutto

© Leggo.it - Chiara Poggi, dal santuario della Bozzola al manoscritto e la pista estera. «Flavius Alexa Savu è pronto a raccontare tutto»

Contenuti che potrebbero interessarti

chiara poggi santuario bozzolaChiara Poggi, dal santuario della Bozzola al manoscritto e la pista estera. «Flavius Alexa Savu è pronto a raccontare tutto» - Potrebbe arrivare da un carcere pavese una svolta clamorosa sul delitto di Chiara Poggi, la 26enne uccisa nella sua casa di Garlasco il 13 agosto ... Lo riporta msn.com

chiara poggi santuario bozzolaGarlasco, Savu pronto a rivelare tutto: il legale parla di “racconto sconvolgente” e chiama in causa il Santuario della Bozzola - Nuove rivelazioni nel delitto di Chiara Poggi: Flavius Savu cambia rotta, parla di segreti oscuri e chiama in causa il Santuario della Bozzola ... panorama.it scrive

chiara poggi santuario bozzola"Chiara Poggi sapeva troppo sulla Bozzola". La pista internazionale mai presa in considerazione - Nei prossimi giorni la procura potrebbe ascoltare Flavius Savu, estradato in Italia e messaggero di una pista alternativa sul delitto di Garlasco: Chiara Poggi sarebbe stata uccisa per aver scoperto u ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Chiara Poggi Santuario Bozzola