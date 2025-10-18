Chiara Appendino si è dimessa | strappo nel Movimento 5 Stelle

Roma, 18 ottobre 2025 – Il passo indietro era atteso: Chiara Appendino si è dimessa dal ruolo di vicepresidente del Movimento 5 Stelle, in disaccordo con la linea di Giuseppe Conte. L’ex sindaca di Torino ha comunicato la decisione durante il consiglio nazionale del partito in corso oggi via zoom. La deputata, contraria all’alleanza con il Pd e più in generale con l’integrazione del Movimento all’interno del centrosinistra, aveva ribadito con forza la sua posizione all’indomani del flop elettorale alle elezioni regionali in Toscana, in occasione dell’ assemblea dei parlamentari M5s di martedì scorso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Chiara Appendino si è dimessa: strappo nel Movimento 5 Stelle

