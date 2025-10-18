Chiara Appendino si è dimessa da vicepresidente del Movimento 5 stelle

Chiara Appendino ha dato le dimissioni da vicepresidente del Movimento 5 stelle per contestare la linea di Giuseppe Conte. Non lascerà il partito, secondo quanto emerso finora. Già negli scorsi giorni era emersa l'insoddisfazione per la gestione dell'alleanza con il Pd. 🔗 Leggi su Fanpage.it

