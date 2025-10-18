Chiara Appendino si dimette da vicepresidente del Movimento 5 Stelle

Open.online | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex sindaca di Torino Chiara Appendino, nel corso del consiglio nazionale M5S  ha annunciato le dimissioni da vice presidente  del partito. A riferirlo è il Corriere della Sera. Nel corso del suo ontervento la deputata piemontese ha criticato il posizionamento politico pentastellato, una posizione già espressa anche nel corso di una assemblea congiunta dei parlamentari avvenuta nei giorni scorsi. Perché Appendino si dimetta a una settimana dal voto sul secondo mandato a Conte. Il prossimo weekend i militanti dovranno esprimersi sul secondo mandato di Giuseppe Conte da presidente  del Movimento. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

chiara appendino dimette vicepresidenteAppendino si dimette da vice presidente del Movimento 5 Stelle - La prossima settimana la votazione sul nuovo mandato di Conte ... Segnala msn.com

chiara appendino dimette vicepresidenteAppendino si dimette da vicepresidente M5s - Erano nell’aria e ora sono ufficiali: la deputata del M5s ed ex sindaca di Torino Chiara Appendino si è dimessa dal ruolo di vicepresidente del M5s. Da repubblica.it

chiara appendino dimette vicepresidenteChiara Appendino si è dimessa da vice presidente del M5S - Chiara Appendino si dimette da vice presidente M5S, mentre Giuseppe Conte conferma la rielezione, creando tensioni interne nel Movimento. Secondo blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Chiara Appendino Dimette Vicepresidente