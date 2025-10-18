Chiara Appendino si dimette da vicepresidente del Movimento 5 Stelle

L’ex sindaca di Torino Chiara Appendino, nel corso del consiglio nazionale M5S ha annunciato le dimissioni da vice presidente del partito. A riferirlo è il Corriere della Sera. Nel corso del suo ontervento la deputata piemontese ha criticato il posizionamento politico pentastellato, una posizione già espressa anche nel corso di una assemblea congiunta dei parlamentari avvenuta nei giorni scorsi. Perché Appendino si dimetta a una settimana dal voto sul secondo mandato a Conte. Il prossimo weekend i militanti dovranno esprimersi sul secondo mandato di Giuseppe Conte da presidente del Movimento. 🔗 Leggi su Open.online

Altri contenuti sullo stesso argomento

La furia di Conte contro Chiara Appendino: "È stata scorretta". La rosa dei nuovi vice 5s - Carmelo Caruso - facebook.com Vai su Facebook

Scontro nel M5s. La furia di Conte contro Chiara Appendino: "È stata scorretta". La rosa dei nuovi vice 5s al posto della ex sindaca di Torino - @CarmeloCaruso - X Vai su X

Appendino si dimette da vice presidente del Movimento 5 Stelle - La prossima settimana la votazione sul nuovo mandato di Conte ... Segnala msn.com

Appendino si dimette da vicepresidente M5s - Erano nell’aria e ora sono ufficiali: la deputata del M5s ed ex sindaca di Torino Chiara Appendino si è dimessa dal ruolo di vicepresidente del M5s. Da repubblica.it

Chiara Appendino si è dimessa da vice presidente del M5S - Chiara Appendino si dimette da vice presidente M5S, mentre Giuseppe Conte conferma la rielezione, creando tensioni interne nel Movimento. Secondo blitzquotidiano.it