Chiara Appendino si dimette da vicepresidente del M5s
Chiara Appendino si dimette da vicepresidente del Movimento 5 Stelle, confermando un malessere già trapelato nei giorni scorsi per le ultime decisioni prese in casa pentastellata. L'annuncio lo ha dato la stessa ex sindaca di Torino intervenendo questa mattina al consiglio nazionale dei 5 stelle, che si è svolto in streaming. La Appendino, la cui carica all'interno del Movimento era di fatto in scadenza, dopo i risultati elettorali in Toscana aveva chiesto un cambio di passo al partito guidato da Giuseppe Conte soprattutto rispetto al suo rapporto con il Pd di Elly Schlein. La decisione dell'ex sindaca sarebbe arrivata dopo il confronto avuto nelle scorse ore con il leader dei 5 Stelle. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
