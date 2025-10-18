Chiara Appendino si dimette da vice presidente del M5S | troppe divergenze con Conte
Appendino non avrebbe apprezzato alcune delle decisioni prese da Conte in questo anno, in primis la scelta di allearsi con il Partito Democratico per le Regionali. Le sue dimissioni, come spiegano alcune fonti a lei vicine, non sarebbero solo una scelta simbolica ma anche il tentativo di scuotere gli animi del partito, che sembrano addormentati di fronte al cambiamento, lento ma costante, del Movimento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
