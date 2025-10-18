Chiara Appendino si dimette d vicepresidente del M5s

La deputata del M5s Chiara Appendino si è dimessa dal ruolo di vicepresidente del M5s. In base a quanto appreso, Appendino ha comunicato la sua decisione durante il consiglio nazionale del Movimento, in corso via zoom

