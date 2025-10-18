Chiara Appendino si dimette d vicepresidente del M5s

Firenzepost.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La deputata del M5s Chiara Appendino si è dimessa dal ruolo di vicepresidente del M5s. In base a quanto appreso, Appendino ha comunicato la sua decisione durante il consiglio nazionale del Movimento, in corso via zoom L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

chiara appendino si dimette d vicepresidente del m5s

© Firenzepost.it - Chiara Appendino si dimette d vicepresidente del M5s

Altre letture consigliate

chiara appendino dimette dIl dado è tratto. Appendino si dimette da vicepresidente e scuote i 5 stelle - “Dobbiamo metterci tutti in discussione”, ha detto l'ex sindaca di Torino durante il Consiglio nazionale. Segnala huffingtonpost.it

chiara appendino dimette dChiara Appendino si dimette da vicepresidente del Movimento 5 Stelle - Il gesto dell'ex sindaca di Torino arriva dopo una serie di dichiarazioni e indiscrezioni sulle critiche verso la linea politica del Movimento. Da today.it

chiara appendino dimette dChiara Appendino si dimette da vicepresidente del M5S: “È tempo di rimetterci tutti in discussione” - L’ex sindaca di Torino: “Serve una riflessione profonda e nuovi temi per recuperare gli astenuti”. Secondo quotidianopiemontese.it

Cerca Video su questo argomento: Chiara Appendino Dimette D