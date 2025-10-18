Chiara Appendino lascia la vicepresidenza del Movimento 5 Stelle

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’ex sindaca di Torino formalizza la decisione durante il Consiglio nazionale. Chiara Appendino ha rassegnato le dimissioni da vicepresidente del Movimento 5 Stelle, una scelta che conferma le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni. La decisione è stata ufficializzata nel corso del Consiglio nazionale del Movimento, tuttora in corso, oggi, 18 ottobre. Secondo quanto riportato da fonti interne, la scelta di Appendino era già stata ventilata martedì scorso, durante la riunione congiunta dei gruppi parlamentari pentastellati. In quell’occasione, l’ex prima cittadina di Torino aveva lasciato intendere la possibilità di un passo indietro, oggi diventato realtà. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Chiara Appendino lascia la vicepresidenza del Movimento 5 Stelle

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La furia di Conte contro Chiara Appendino: "È stata scorretta". La rosa dei nuovi vice 5s - Carmelo Caruso - facebook.com Vai su Facebook

Scontro nel M5s. La furia di Conte contro Chiara Appendino: "È stata scorretta". La rosa dei nuovi vice 5s al posto della ex sindaca di Torino - @CarmeloCaruso - X Vai su X

Chiara Appendino si è dimessa da vice presidente del M5S - Chiara Appendino si dimette da vice presidente M5S, mentre Giuseppe Conte conferma la rielezione, creando tensioni interne nel Movimento. Secondo blitzquotidiano.it

Appendino si dimette da vicepresidente M5s - In base a quanto si apprende, Appendino ha comunicato la sua decisione durante il consiglio nazionale del ... Da quotidiano.net

Chiara Appendino (M5s) minaccia le dimissioni. Conte: «Se ci fossero sarebbero arrivate prima a me» - Dopo il deludente risultato alle regionali, qualcuno ha iniziato a fare i conti ,ed è arrivato il momento ... Come scrive msn.com