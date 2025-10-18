Chiara Appendino lascia la vicepresidenza del M5s

Scuolalink.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La deputata Chiara Appendino ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di vicepresidente del Movimento 5 Stelle. La decisione è stata ufficializzata durante il Consiglio nazionale del M5s. L'annuncio, sebbene atteso, segna un momento di tensione interna. Alla base della scelta ci sarebbero divergenze sul posizionamento politico e sulla linea strategica adottata dai vertici.Le dimissioni durante il Consiglio nazionaleL'addio di Chiara Appendino era nell'aria da alcuni giorni. Le voci si erano intensificate martedì, dopo la riunione congiunta dei gruppi parlamentari pentastellati. La conferma definitiva è arrivata durante il Consiglio nazionale del M5s. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

chiara appendino lascia la vicepresidenza del m5s

© Scuolalink.it - Chiara Appendino lascia la vicepresidenza del M5s

Altri contenuti sullo stesso argomento

chiara appendino lascia vicepresidenzaChiara Appendino lascia la vicepresidenza del M5S: "Il Movimento ha perso la sua natura originaria" - Nato come forza antisistema con l’obiettivo di "aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno", il M5S, osserva Appendino, si è ormai trasformato in un partito integrato nel centrosinistra, ... Si legge su tg.la7.it

Chiara Appendino lascia la vicepresidenza del M5S: cosa succede - Sabato 18 ottobre, durante il Consiglio nazionale, Chiara Appendino ha ufficializzato le proprie dimissioni da ... newsmondo.it scrive

Appendino lascia la vicepresidenza del Movimento: “È tempo di rimetterci in discussione” - Chiara Appendino si è dimessa da vicepresidente del Movimento 5 Stelle, ufficializzando la decisione durante il Consiglio nazionale iniziato questa ... Da thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Chiara Appendino Lascia Vicepresidenza