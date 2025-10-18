La deputata Chiara Appendino ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di vicepresidente del Movimento 5 Stelle. La decisione è stata ufficializzata durante il Consiglio nazionale del M5s. L'annuncio, sebbene atteso, segna un momento di tensione interna. Alla base della scelta ci sarebbero divergenze sul posizionamento politico e sulla linea strategica adottata dai vertici.Le dimissioni durante il Consiglio nazionaleL'addio di Chiara Appendino era nell'aria da alcuni giorni. Le voci si erano intensificate martedì, dopo la riunione congiunta dei gruppi parlamentari pentastellati. La conferma definitiva è arrivata durante il Consiglio nazionale del M5s. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Chiara Appendino lascia la vicepresidenza del M5s