Chiara Appendino deciderà oggi se dimettersi da vice Conte

C'è aria di resa dei conti nel Movimento 5 Stelle. Alla vigilia del Consiglio nazionale, dove è attesa anche Chiara Appendino, il clima è tutt'altro che sereno. L'ex sindaca di Torino ha osato dire ciò che molti tacciono: che il Movimento sta perdendo la sua identità, schiacciato dall'abbraccio soffocante con il Partito Democratico. E per questo è finita nel mirino. Dopo il flop toscano, Appendino ha chiesto una riflessione seria, maggiore autonomia, un ritorno alle origini. Ma dal vertice è arrivata la risposta più prevedibile e più stizzita: il fuoco incrociato di tre big, Patuanelli, Gubitosa e Taverna, che, in un perfetto sincronismo da trincea, hanno difeso la linea ufficiale e bacchettato la vice di Conte. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Chiara Appendino deciderà oggi se dimettersi da vice Conte

