L’ultima storia d’amore importante di Nathaly Caldonazzo è stata con lo stilista Giampaolo Celli. I due erano pronti a convolare a nozze quando, improvvisamente, tutto è saltato. È stata la stessa Caldonazzo ad annunciarlo nel corso di un’intervista rilasciata a Monica Setta a Storie di donne al bivio, rivelando che non solo che nessun matrimonio avrebbe più avuto luogo, ma anche di essere ufficialmente tornata ad essere single. Un annuncio arrivato all’inizio dello scorso anno, dal quale non pare sia cambiato qualcosa nella vita di Nathaly Caldonazzo. Ad oggi, infatti, sembra che la showgirl sia single, a meno che non stia frequentando qualcuno in totale segreto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono gli ex amori e compagni di Nathaly Caldonazzo e chi è il nuovo fidanzato Filippo: “Con lui sono rinata”