Chi ha suggerito l’incontro Trump-Putin in Ungheria? Tua madre | la risposta di Karoline Leavitt portavoce della Casa Bianca

La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ignora il suo ruolo istituzionale e alla domanda chi avesse deciso di organizzare l’incontro Trump-Putin in Ungheria risponde: “Tua madre”. No, non è uno scherzo ne una vignetta generata con l’intelligenza artificiale: la raffinatezza dei collaboratori di Trump continua ad essere un miraggio lontano. Così, un giornalista professionista dell’Huffington Post ha ricevuto una risposta a dir poco imbarazzante, soprattutto se consideriamo che arriva dalla portavoce di una delle potenze mondiali, che tiene banco sui due conflitti più aspri che stiamo -tristemente- osservando da anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - “Chi ha suggerito l’incontro Trump-Putin in Ungheria?” “Tua madre”: la risposta di Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca

