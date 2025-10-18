Chi ha scelto Budapest per il vertice Trump-Putin? Tua madre | la surreale risposta della portavoce della Casa Bianca a un giornalista Usa
«Chi ha scelto Budapest, in Ungheria, come sede del vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin?» A questa domanda, rivolta da un giornalista di HuffPost, la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha risposto con un laconico e pure surreale: «Tua madre». Poco dopo, il direttore delle comunicazioni Steven Cheung ha rincarato con la stessa battuta: «Tua madre». Di fronte al tono derisorio, la testata ha chiesto chiarimenti, ricevendo in cambio attacchi personali. Leavitt ha definito il giornalista «un attivista di sinistra che nessuno prende sul serio», aggiungendo: «Nemmeno i tuoi colleghi nei media ti rispettano, ma non hanno il coraggio di dirtelo in faccia. 🔗 Leggi su Open.online
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Incontro Putin-Trump in Ungheria, un giornalista dell'HuffPost chiede alla Casa Bianca: "Chi ha scelto Budapest?". La risposta della portavoce Karoline Leavitt: "Tua madre" @ultimoranet - X Vai su X
Il 5 ottobre scendiamo in piazza! Milano, Piazza Missori, Ore 15:00 Dopo Budapest, torniamo in piazza perché non possiamo accettare che in un Paese europeo si neghino i diritti civili. Il governo ungherese di Viktor Orbán ha scelto ancora una volta la st - facebook.com Vai su Facebook
«Chi ha scelto Budapest per vertice Trump-Putin? Tua madre». La risposta (surreale) a un giornalista di Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca - Una reazione surreale, quella della Casa Bianca, dopo che un giornalista di HuffPost ha chiesto ai portavoce ufficiali perché fosse ... Segnala msn.com
«Chi ha scelto Budapest per il vertice Trump-Putin?», «Tua madre»: la surreale risposta della portavoce della Casa Bianca a un giornalista Usa - Alla richiesta di chiarimenti da parte del reporter di HuffPost, Karoline Leavitt ha replicato: «Sei un attivista di sinistra che nessuno prende sul serio. open.online scrive
Casa Bianca al giornalista: "Chi ha scelto Budapest per Trump-Putin? Tua madre" - Dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato un nuovo incontro con Vladimir Putin a Budapest, u ... Da adnkronos.com