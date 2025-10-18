Chi ha messo la bomba contro Ranucci Bruzzone rivelazione shock in tv

Un’esplosione nella notte tra il 16 e il 17 dicembre ha scosso la tranquillità di un quartiere romano. Davanti all’abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, un ordigno esplosivo è stato fatto detonare, distruggendo completamente l’auto del conduttore di Report e quella della figlia. Un gesto che ha subito fatto pensare a un atto intimidatorio mirato contro chi, come lui, dedica la vita al giornalismo d’inchiesta. La notizia ha immediatamente suscitato un’ondata di solidarietà. Colleghi, istituzioni e cittadini hanno espresso vicinanza al giornalista, simbolo di un’informazione libera e coraggiosa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Chi ha messo la bomba contro Ranucci”. Bruzzone, rivelazione shock in tv

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

"Chi ha messo la bomba". Attentato a Sigfrido Ranucci, Roberto Saviano rompe il silenzio e gela tutti - facebook.com Vai su Facebook

Sappiate una cosa, voi che avete messo quella bomba: nessuno potrà mai intimidire @SigfridoRanucci e la squadra di @reportrai3 . La passione per la verità è più forte della violenza. Milena Gabanelli ha costruito questo spazio con rigore, inchieste e coragg - X Vai su X

Saviano: "Chi ha messo la bomba a Sigfrido Ranucci vuole lanciare un avvertimento a tutti" - Lo scrittore, anche lui sotto scorta, interviene sull'attentato che ha colpito il conduttore di Report "Chi lo ha colpito, sapeva che non poteva colpire lui, voleva mandare un messaggio". Si legge su today.it

Attentato a Ranucci, bomba distrugge l'auto: "Chi ha messo l'ordigno conosce le mie abitudini" - Gravissima intimidazione a Sigfrido Ranucci: poco dopo le 22 di ieri sera una bomba è deflagrata sotto l'abitazione del giornalista e conduttore di Report a Pomezia, alle porte di Roma, distrugg ... Lo riporta msn.com

Bomba contro il giornalista Sigfrido Ranucci: distrutte le auto del conduttore di Report e della figlia - Paura e sconcerto nella notte a Campo Ascolano, frazione di Pomezia, dove una bomba ha distrutto le auto del giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione d’inchiesta Report su Rai 3, e ... reggiotv.it scrive