Chi ha messo la bomba Attentato a Sigfrido Ranucci la rivelazione choc di Roberta Bruzzone in diretta

“Chi ha messo davvero la bomba contro il giornalista Sigfrido Ranucci “. La frase ha attraversato l’Italia dopo l’attentato che, nella notte tra il 16 e il 17 dicembre, ha colpito il conduttore di Report. Un ordigno esplosivo piazzato davanti alla sua abitazione ha distrutto l’auto di Ranucci e quella della figlia. L’episodio, che ha scosso l’opinione pubblica, è apparso fin da subito come un chiaro atto intimidatorio. Decine di messaggi di solidarietà sono arrivati da colleghi, istituzioni e cittadini, mentre gli inquirenti hanno avviato le indagini per risalire all’autore. Il giorno successivo, la criminologa Roberta Bruzzone è intervenuta pubblicamente per analizzare la vicenda. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

