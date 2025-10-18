Chi erano i genitori di Renato Zero Domenico e Ada | Mi hanno sempre dato la possibilità di essere me stesso

Renato Zero ha parlato in diverse occasioni del rapporto con i genitori, Domenico Facchini ed Ada Pica, ai quali è stato legato da un rapporto intenso e profondo. Stasera il cantautore romano che ha recentemente pubblicato il nuovo album OraZero, sarà ospite a Ballando Con Le Stelle, in onda dalle 21:30 su Raiuno, dove interverrà come “ Ballerino Per Una Notte”. Nato in una famiglia arrivata dall’unione di Domenico Facchini ed Ada Pica, Renato ha quattro fratelli. Il padre aveva una grande passione per la musica (trasmessa al celebre figlio) e sognava di diventare tenore. L’uomo però ha abbandonato il mondo dello spettacolo divenendo un carabiniere, mentre la madre ha lavorato come infermiera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi erano i genitori di Renato Zero, Domenico e Ada: “Mi hanno sempre dato la possibilità di essere me stesso”

