Chi è Sonia Barrile incinta dell’ex Simone dopo Temptation Island 2025 | Non lo voglio accanto come compagno
Sonia Barrile, ormai nota come Sonia B di Temptation Island 2025, è sicuramente una delle fidanzate più chiacchierate dell’ultima edizione del reality delle coppie. Tra i motivi per i quali è finita sotto i riflettori ci sono non soltanto i drammi delle storia col fidanzato Simone, ma soprattutto il fatto di aver segnato un primato nel programma, visto che è la prima che scopre di essere incinta durante questa avventura. Sonia Barrile è incinta e la scoperta è stata fatta e annunciata proprio a Temptation Island 2025 L’ex fidanzata di Simone Margagliotti, che era entrata nel programma di Filippo Bisciglia proprio per testare l’amore con il suo fidanzato, è uscita single dall’esperienza dopo aver scoperto la vera natura del compagno, che non si è risparmiato nel corso dell’avventura, baciando persino una tentatrice. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
