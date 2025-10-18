Chi è Simone Scaglia il portiere convocato da Tudor al posto di Pinsoglio per Como Juve La sua storia e l’identikit
Chi è Simone Scaglia, il portiere convocato da Igor Tudor al posto dell’infortunato Pinsoglio per Como Juve. La storia e l’identikit. Una favola che si avvera, un’emozione indimenticabile. Per la delicata trasferta di Como, la Juventus pesca dalla sua Next Gen e regala la convocazione in Prima Squadra a Simone Scaglia. Il giovane portiere bianconero farà parte del gruppo di Igor Tudor, prendendo il posto dell’ infortunato Carlo Pinsoglio. QUI: LA LISTA DEI CONVOCATI DELLA JUVE PER IL COMO L’occasione per Scaglia, Pinsoglio out ma con la squadra. L’indisponibilità di Carlo Pinsoglio ha aperto uno spazio nella rosa dei portieri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Simone #Scaglia si è allenato oggi con la prima squadra della #Juve dopo l'infortunio di Pinsoglio. Da capire se sarà lui o Fuscaldo a prendere il posto di terzo portiere - X Vai su X
Didier Deschamps mastica amaro dopo il pareggio della sua Francia in Islanda. Il CT se la prende con la squadra per il gol subito ma si scaglia anche contro l’arbitro - facebook.com Vai su Facebook
Chi è Simone Scaglia, il giovane portiere della Juventus Next Gen convocato da Tudor - L'indisponibilità di Carlo Pinsoglio, che comunque è viaggiato con la squadra per stare con il gruppo ... Da ilbianconero.com