Chi è Simone Scaglia il portiere convocato da Tudor al posto di Pinsoglio per Como Juve La sua storia e l’identikit

Chi è Simone Scaglia, il portiere convocato da Igor Tudor al posto dell'infortunato Pinsoglio per Como Juve. La storia e l'identikit. Una favola che si avvera, un'emozione indimenticabile. Per la delicata trasferta di Como, la Juventus pesca dalla sua Next Gen e regala la convocazione in Prima Squadra a Simone Scaglia. Il giovane portiere bianconero farà parte del gruppo di Igor Tudor, prendendo il posto dell' infortunato Carlo Pinsoglio. QUI: LA LISTA DEI CONVOCATI DELLA JUVE PER IL COMO L'occasione per Scaglia, Pinsoglio out ma con la squadra. L'indisponibilità di Carlo Pinsoglio ha aperto uno spazio nella rosa dei portieri.

