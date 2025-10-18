Chi è Roberto Anselmi Fiacchini il figlio adottivo di Renato Zero | Non volevo restare solo ho sempre desiderato qualcosa di mio

Il figlio di Renato Zero è Roberto Anselmi Fiacchini che il cantautore ha adottato nel 2003, quando l’uomo all’epoca era trentenne, a seguito di una conoscenza avvenuta durante la sua adolescenza Stasera l’artista vestirà i panni di Ballerino Per Una Notte nel corso della quarta puntata di Ballando Con Le Stelle, show condotto da Milly Carlucci in onda dalle 21:30 su Raiuno. La voce de I Migliori Anni Della Nostra Vita ha raccontato il primo incontro con un giovanissimo Roberto durante un’intervista a Verissimo: “ Ero al cinema e noto questo ragazzino.. Era pettinato come Bart Simpson. Mi raccontò la sua storia: il padre era morto, la madre malata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

