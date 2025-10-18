Chi è Nicole Schmitz ex moglie di Andrea Purgatori mamma di Edoardo | Papà poteva salvarsi lo sappiamo tutti
Edoardo Purgatori nasce a Roma il 14 gennaio 1989. Figlio del giornalista Andrea Purgatori, scomparso nel 2023, e di Nicole Schmitz. Edoardo ha un fratello e una sorella più piccoli. Fin dall’infanzia frequenta la scuola tedesca a Roma – la Germania è il Paese che ha dato i natali alla madre – e a 13 anni entra nella compagnia teatrale scolastica. Una volta maggiorenne, Edoardo Purgatori perfeziona il suo talento per la recitazione all’ Actors Studio di New York. Chi è Nicole Schmitz, ex moglie di Andrea Purgatori, mamma di Edoardo. Nel 1992, a Coira, in Svizzera, Andrea Purgatori sposa Nicole Schmitz, una storica e critica d’arte di origine tedesca. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche questi approfondimenti
Andrea Purgatori: i figli Edoardo, Ludovico e Victoria si tengono per mano durante la camera ardente. Con loro l'ex moglie Nicole Schmitz - Hanno accolto il feretro del padre, Andrea Purgatori, e poi, durante la camera ardente nella sala della Protomoteca in Campidoglio, hanno salutato i tanti amici del giornalista morto a 70 anni. Si legge su ilmessaggero.it