Edoardo Purgatori nasce a Roma il 14 gennaio 1989. Figlio del giornalista Andrea Purgatori, scomparso nel 2023, e di Nicole Schmitz. Edoardo ha un fratello e una sorella più piccoli. Fin dall’infanzia frequenta la scuola tedesca a Roma – la Germania è il Paese che ha dato i natali alla madre – e a 13 anni entra nella compagnia teatrale scolastica. Una volta maggiorenne, Edoardo Purgatori perfeziona il suo talento per la recitazione all’ Actors Studio di New York. Chi è Nicole Schmitz, ex moglie di Andrea Purgatori, mamma di Edoardo. Nel 1992, a Coira, in Svizzera, Andrea Purgatori sposa Nicole Schmitz, una storica e critica d’arte di origine tedesca. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Nicole Schmitz, ex moglie di Andrea Purgatori, mamma di Edoardo: “Papà poteva salvarsi, lo sappiamo tutti”