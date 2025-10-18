Chi è la moglie di Edoardo Purgatori Livia Belelli odontoiatra di successo a Roma

Livia Belelli è sposata con Edoardo Purgatori, attore di Un medico in famiglia e Le Fate Ignoranti, figlio del conduttore di Atlantide Andrea Purgatori, scomparso il 19 luglio 2023. Sua moglie dal 2018, Livia è una odontoiatra di successo e lavora in uno studio a Roma. Considerata la sua carriera ben lontana dai riflettori e il suo approccio riservato per quanto riguarda i social network, le informazioni sul suo conto sono molto limitate. Dalla loro unione sono nati due figli. Il primo è il piccolo Leonardo, nato nel 2020. Il secondo, Pietro, è invece nato nel 2023. Livia Belelli ed Edoardo Purgatori si sono sposati il primo settembre 2018, dopo ben undici anni di fidanzamento. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

