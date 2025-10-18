Chi è la moglie di Edoardo Purgatori Livia Belelli odontoiatra di successo a Roma

18 ott 2025

Livia Belelli  è sposata con  Edoardo   Purgatori, attore di  Un medico in famiglia  e  Le Fate Ignoranti, figlio del conduttore di  Atlantide   Andrea Purgatori, scomparso il 19 luglio 2023. Sua  moglie  dal 2018, Livia è una  odontoiatra di successo  e lavora in uno studio a Roma. Considerata la sua carriera ben lontana dai riflettori e il suo approccio riservato per quanto riguarda i social network, le informazioni sul suo conto sono molto limitate. Dalla loro unione sono nati  due figli. Il primo è il piccolo  Leonardo, nato nel 2020. Il secondo,  Pietro, è invece nato nel 2023. Livia Belelli ed Edoardo Purgatori si sono sposati il primo settembre 2018, dopo ben  undici anni di fidanzamento. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

