Chi è la mamma di Rosalinda Cannavò Giuseppina | Siamo una famiglia molto legata

Rosalinda Cannavò ha parlato della maternità: "Con Camilla ho capito che forse sono nata per fare la mamma. Vorrei una famiglia numerosa". La coppia non ha nascosto il desiderio di allargare presto la famiglia: "Stiamo costruendo la nostra famiglia, magari prossimamente arriverà un fratellino per Camilla ". Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono diventati genitori per la prima volta il 7 settembre 2024, quando hanno dato il benvenuto alla piccola Camilla. Ospite a Verissimo, l'attrice aveva condiviso l'emozione della nascita della primogenita: "Non si può descrivere a parole il momento in cui ti ritrovi tra le braccia tua figlia.

