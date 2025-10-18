Chi è il mandante morale di cotanto blaterare nei 5 Stelle?

Lidentita.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attentato a Ranucci è un fatto gravissimo, che dovrebbe unire tutti nella difesa della libertà d’informazione. Invece, c’è chi si macchia del peggiore sciacallaggio politico. In un post vergognoso, il grillino Dario Carotenuto (Commissione Vigilanza Rai) accusa il governo di essere il “mandante morale” dell’attacco al giornalista, perché lo avrebbe abbandonato (anche se Ranucci ha . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

chi 232 il mandante morale di cotanto blaterare nei 5 stelle

© Lidentita.it - Chi è il “mandante morale” di cotanto blaterare nei 5 Stelle?

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: 232 Mandante Morale Cotanto