Chi è il 23enne morto accoltellato nel parcheggio dell'Università di Perugia | caccia al killer
È Hekuran Cumani il ragazzo di 23 anni trovato morto questa notte nel parcheggio della facoltà di Economia e Matematica dell'Università di Perugia: era arrivato ieri dalla Marche nel capoluogo umbro insieme ad un gruppo di amici. Caccia all'aggressore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
