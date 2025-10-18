Chi è Feyyaz Duman Arif de La forza di una donna | carriera e vita privata
Feyyaz Duman è nato a Mardin, in Turchia, il 15 giugno del 1982, la sua famiglia ha origini curde, e lui, dopo aver preso il diploma, ha deciso di iscriversi presso il conservatorio statale dell’Università Tecnica di Istanbul; qui si è laureato in Studi di Danza Popolare. Una volta concluso questo percorso di studi, ha capito di voler provare a darsi una chance concreta per costruirsi il futuro dei suoi sogni trasferendosi altrove: ha lasciato il suo Paese ed è partito alla volta degli Stati Uniti d’America, stabilendosi a New York, dove ha preso lezioni di recitazione per cinque anni. La carriera e la vita privata di Feyyaz Duman. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
