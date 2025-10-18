Edoardo Purgatori è il figlio di Andrea Purgatori, noto giornalista e conduttore, scomparso nel luglio del 2023. I due avevano un legame speciale, ma erano anche particolarmente riservati riguardo la loro vita privata. Chi è Edoardo Purgatori. Attore affermato, con moltissime esperienze a teatro e in tv, Edoardo Purgatori è nato nel 1989 a Roma ed è figlio di Andrea Purgatori, celebre giornalista, e Nicola Schmit. Ha frequentato la scuola tedesca, poco dopo si è trasferito nel Regno Unito per studiare presso l’Oxford School of Drama. Tornato in Italia ha deciso di frequentare l’Actors Studio di Roma. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Edoardo, il figlio Andrea Purgatori