Chi è Edoardo il figlio Andrea Purgatori

Dilei.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Edoardo Purgatori è il figlio di Andrea Purgatori, noto giornalista e conduttore, scomparso nel luglio del 2023. I due avevano un legame speciale, ma erano anche particolarmente riservati riguardo la loro vita privata. Chi è Edoardo Purgatori. Attore affermato, con moltissime esperienze a teatro e in tv, Edoardo Purgatori è nato nel 1989 a Roma ed è figlio di Andrea Purgatori, celebre giornalista, e Nicola Schmit. Ha frequentato la scuola tedesca, poco dopo si è trasferito nel Regno Unito per studiare presso l’Oxford School of Drama. Tornato in Italia ha deciso di frequentare l’Actors Studio di Roma. 🔗 Leggi su Dilei.it

