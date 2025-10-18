CHI È Argento a Rio 2016 con Zaytsev & Co

Gianlorenzo Blengini detto Chicco, torinese e gran tifoso granata, classe 1971, ct della nazionale maschile bulgara arrivata seconda ai mondiali nelle Filippine, è uno dei tecnici più vincenti a livello di club. Ha guidato anche la nazionale italiana dopo essere stato il vice di Mauro Berruto. Per due anni ha mantenuto il doppio incarico di allenatore della Lube Civitanova e dell’Italia, della quale è diventato ct in via esclusiva dal 2017 al gennaio 2021, vincendo la medaglia d’argento ai Giochi olimpici 2016 di Rio de Janeiro, perdendo la finale 3-0 contro il Brasile e uscendo nei quarti di finale ai Giochi di Tokyo contro l’Argentina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

