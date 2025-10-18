Chi affronterà Jasmine Paolini alle WTA Finals 2025? Il possibile girone
L’ azzurra Jasmine Paolini è la settima qualificata alle WTA Finals 2025: l’azzurra occupa la medesima posizione nella Race ed al momento sarebbe in quarta fascia in sede di sorteggio. La tennista italiana potrebbe scavalcare la statunitense Madison Keys a Tokyo e portarsi in terza fascia, ma potrebbe anche non prendere parte al torneo nipponico, avendo ormai staccato il pass per l’ultimo torneo stagionale. Le teste di serie saranno la bielorussa Aryna Sabalenka e la polacca Iga?wi?tek, mentre in seconda fascia ci saranno le statunitensi Coco Gauff ed Amanda Anisimova, infine è certa di essere nella terza urna l’altra statunitense Jessica Pegula. 🔗 Leggi su Oasport.it
