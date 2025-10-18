CHE TEMPO CHE FA | TUTTI GLI OSPITI DI DOMENICA 19 OTTOBRE DEL SALOTTO DI FAZIO

Domenica 19 ottobre 2025 dalle ore 19:30 in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con “Che Tempo Che Fa”, di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Ospiti della puntata: in esclusiva la leggenda del rock Bruce Springsteen insieme a Jeremy Allen White, in occasione dell’uscita in sala il 23 ottobre di “Springsteen: Liberami dal Nulla”, dove l’attore vincitore di 3 Golden Globe e 2 Emmy interpreta il Boss, che in oltre 50 anni di carriera conta 140 milioni di dischi venduti, 20 Grammy Awards, un Premio Oscar, due Golden Globe e uno Special Tony Award. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CHE TEMPO CHE FA: TUTTI GLI OSPITI DI DOMENICA 19 OTTOBRE DEL SALOTTO DI FAZIO

Contenuti che potrebbero interessarti

La Stampa. . "Voglio farvi una promessa solenne, i nostri nomi, il mio, quello del Presidente, sono scritti sulla sabbia della memoria delle persone care e destinati a scomparire nel tempo, tutti i nostri nomi, il nome dei giusti no, il nome di chi è morto per la patri - facebook.com Vai su Facebook

Anticipazioni “Che tempo che fa”: tra gli ospiti di Fabio Fazio anche Bruce Springsteen - Domenica 19 ottobre 2025 dalle ore 19:30 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, nuovo appuntamento con “Che Tempo Che Fa”, di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e ... Da msn.com

Che Tempo Che Fa, Fazio incassa un altro colpo: la regina del ballo sul Nove e... Tutti gli ospiti di domenica 12 ottobre - Domenica 12 ottobre 2025 dalle ore 19:30 in diretta sul Nove, e in streaming su discovery+, saranno ospiti della ... Scrive affaritaliani.it

Che Tempo Che Fa torna sul Nove con Mara Venier. Ecco tutti gli ospiti di Fabio Fazio - Che Tempo Che Fa: Fabio Fazio torna sul Nove con la 23esima edizione del suo talk show. Da davidemaggio.it