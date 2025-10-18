Che differenza c’è tra castoro e nutria | come distinguere i due roditori
Castori e nutrie sembrano simili, ma sono in realtà roditori molto diversi tra loro. I primi sono più grossi, con coda piatta e sono veri e propri ingegneri ambientali con le loro dighe. Le nutrie, invece, hanno una coda lunga e sottile, grossi baffi bianchi e scavano tane negli argini dei fiumi, anche qui in Italia, dove sono ormai naturalizzate da tempo dopo essere state introdotte dal Sud America. 🔗 Leggi su Fanpage.it
