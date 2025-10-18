ChatGPT perde utenti | perché milioni di persone stanno abbandonando l’app è la fine delle intelligenze artificiali?

La luna di miele potrebbe essere finita. Dopo mesi di crescita vertiginosa che hanno trasformato ChatGPT in un fenomeno culturale e tecnologico senza precedenti, l’app mobile del chatbot di OpenAI sta mostrando i primi segnali di rallentamento. Non parliamo di un crollo improvviso, ma di una tendenza che gli analisti del settore stanno osservando con crescente attenzione: la crescita dei download sta frenando, gli utenti passano meno tempo sulla piattaforma e la aprono con minor frequenza. È l’inevitabile normalizzazione di una tecnologia che entra nella routine quotidiana, o c’è qualcosa di più profondo in gioco? Secondo un’analisi condotta da Apptopia e riportata da TechCrunch, società specializzata nell’intelligence sulle applicazioni mobile, la crescita percentuale dei nuovi download globali di ChatGPT ha iniziato a rallentare dopo aprile 2025. 🔗 Leggi su Screenworld.it

