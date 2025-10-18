ChatGPT perde utenti | perché milioni di persone stanno abbandonando l’app è la fine delle intelligenze artificiali?
La luna di miele potrebbe essere finita. Dopo mesi di crescita vertiginosa che hanno trasformato ChatGPT in un fenomeno culturale e tecnologico senza precedenti, l’app mobile del chatbot di OpenAI sta mostrando i primi segnali di rallentamento. Non parliamo di un crollo improvviso, ma di una tendenza che gli analisti del settore stanno osservando con crescente attenzione: la crescita dei download sta frenando, gli utenti passano meno tempo sulla piattaforma e la aprono con minor frequenza. È l’inevitabile normalizzazione di una tecnologia che entra nella routine quotidiana, o c’è qualcosa di più profondo in gioco? Secondo un’analisi condotta da Apptopia e riportata da TechCrunch, società specializzata nell’intelligence sulle applicazioni mobile, la crescita percentuale dei nuovi download globali di ChatGPT ha iniziato a rallentare dopo aprile 2025. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Approfondisci con queste news
ChatGPT e Gemini alla prova dei neurologi: l’intelligenza artificiale è davvero pronta a fare diagnosi? Uno studio dell’Università di Milano mostra che i modelli di linguaggio generativo raggiungono solo il 50% di accuratezza diagnostica, contro il 75% dei - facebook.com Vai su Facebook
Irritato parecchio con ChatGPT perché regolarmente, anche fornendogli prompt precisi, tende a dare soluzioni approssimative divagando e prendendo iniziative in contrasto con le istruzioni. Una perdita di tempo enorme che inizia a pesarmi e che ne ridimens - X Vai su X
Chat-Gpt è troppo gentile? Perché può diventare un problema, offline: «Non siamo strumenti per soddisfare i bisogni degli altri» - Un'inchiesta del «Financial Times» su come usiamo l'intelligenza artificiale sembra suggerire che ne apprezziamo, soprattutto, le «maniere» gentili. Da corriere.it
Chat Gpt conserverà tutte le conversazioni con gli utenti, anche quelle che sono state cancellate - È la conseguenza di una disputa legale avviata dal New York Times nel 2023: il quotidiano americano accusa ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it
ChatGPT a quota 800 milioni utenti attivi: i rischi si moltiplicano - Edoardo Degli Innocenti della Commissione AI per l’Informazione, conferma che il successo dell’IA generativa, dovrebbe stimolare la riflessione su molti temi ... Come scrive repubblica.it