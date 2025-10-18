Chalet Matteo Montesi lascia già la gestione
E’ di nuovo senza un gestore lo storico chalet dei giardini Regina Margherita: Matteo Montesi, pur avendo vinto la gara per nove anni lo scorso anno, ha deciso di rinunciare. "Per motivi personali e professionali", spiega lui stesso, "legati anche alla difficoltà di reperimento del personale – spiega al Carlino – così come avviene ultimamente per molti locali della ristorazione e dell’intrattenimento. Questo oltre agli spostamenti che le gestioni di altri due chalet (di Jesi e Staffolo, ndr) mi imponevano. A malincuore sono costretto, a lasciare la gestione dello chalet dei giardini Margherita di Fabriano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
