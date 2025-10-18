Cestini gettacarte stracolmi in alcune zone e completamente assenti in altre | la segnalazione a Salerno

C'è chi fa un uso improprio dei cestini gettacarte, come accade a Torrione, e chi, come in zona Vestuti, è costretto a percorrere lunghi tratti con cartacce o piccoli rifiuti tra le mani o in borsa per l'assenza degli stessi contenitori. Proprio così, in quanto lungo via Nizza, passando per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it