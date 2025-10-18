Cesena celebra l' 81esimo della Liberazione tra cerimonie istituzionali e incontri culturali

Cesenatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono in città le celebrazioni riguardanti l’81esimo anniversario della Liberazione di Cesena dall’oppressione nazifascista, avvenuta il 20 ottobre del 1944. L’Assessorato alla Cultura e la Presidenza del Consiglio comunale, in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

cesena celebra 81esimo liberazioneCesena, le iniziative dell’81esimo anniversario della Liberazione della città - Cesena si prepara a celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione della città dall’oppressione nazifascista, avvenuta il 20 ottobre del 1944, con una serie iniziative per tutto il mese di ottobre ... Scrive corrierecesenate.it

cesena celebra 81esimo liberazioneCesena, 81° anniversario della Liberazione: il programma delle celebrazioni - Cesena si prepara a celebrare l’81° anniversario della Liberazione della città dall’oppressione nazifascista, avvenuta il 20 ottobre del 1944, con un ... Secondo corriereromagna.it

Tutte le celebrazioni per l'81esimo anniversario della Liberazione di Cesenatico - Il Comune di Cesenatico si prepara a celebrare l’81esimo anniversario della sua Liberazione dal nazifascismo. cesenatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cesena Celebra 81esimo Liberazione