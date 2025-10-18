Cesena celebra l' 81esimo della Liberazione tra cerimonie istituzionali e incontri culturali
Proseguono in città le celebrazioni riguardanti l’81esimo anniversario della Liberazione di Cesena dall’oppressione nazifascista, avvenuta il 20 ottobre del 1944. L’Assessorato alla Cultura e la Presidenza del Consiglio comunale, in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
